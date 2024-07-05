Galatasaray'ın satılık yıldızları: hedef 30 milyon euro

Galatasaray, geride kalan sezonda bonservis ödemediği ancak beklediği katkıyı da alamadığı Ziyech, Zaha ve Tete'den kasaya toplam 30 milyon Euro gelir bekliyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın satılık yıldızları: hedef 30 milyon euro
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05 Temmuz 2024 09:25
Nicolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibi Atalanta'ya kiralayan Galatasaray'da gözler Wilfried Zaha, Tete ve Hakim Ziyech'e çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon bonservis ödemeden kadrosuna kattığı 3 yıldız oyuncusuna da 10'ar milyon Euro değer biçti. Zaha'ya İngiltere'den West Ham, Ziyech'e Suudi Arabistan ve ABD, Tete'ye de ülkesi Brezilya'dan ilgi var.

Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan Tete'den 10 milyon Euro kazanmanın planlarını yapan Aslan, aynı rakamı talipleri bulunan Zaha ve Ziyech için de belirledi.

HEDEF 30 MİLYON EURO

Cimbom, bonservis ödemediği ancak beklediği katkıyı alamadığı bu üç yıldızdan toplam 30 milyon Euro kazanmayı umuyor.

MAAŞLARI TOPLAMI 10 MİLYON EURO

Takımda kalmaları halinde yeni sezonda Fildişili Zaha'ya 4.350 milyon, Faslı Ziyech'e 2.850 milyon ve Brezilyalı Tete'ye 2.8 milyon Euro garanti ücret verilecek.

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