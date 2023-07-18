Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu!

Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme maçında Struga'yı 2-1 mağlup eden Zalgiris, Galatasaray'ın rakibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu!
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18 Temmuz 2023 19:56
Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak olan Galatasaray'ın rakibi belli oldu.

1. ön eleme maçında Struga'yı 2-1 mağlup eden Litvanya ekibi Zalgiris, Galatasaray'ın rakibi oldu.

Zalgiris'e galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Kendysh, 83. dakikada Radic(k.k) kaydetti. Struga'nın golü 76. dakikada penaltıdan Ibraimi'den geldi.

Galatasaray'ın Zalgiris ile oynayacağı ikinci ön eleme ilk maçı 26 Temmuz Çarşamba günü, rövanş ise 2 Ağustos'ta yapılacak.

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