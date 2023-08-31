Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri 2023 | Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Norveç'in Molde ekibini 2-1 yenerek gruplara kalan Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanıyor. Tarihinde 17. kez gruplara kalan sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri belli oldu. Peki Galatasaray'ın grubu ne zaman belli olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuralarının çekimi yarın yapılacak.Şampiyonlar Ligi takımları ve katılacakları torbalar;1. Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord2. Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers ya da PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag ya da Rakow4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, AEK Atina ya da Antwerp, LensGalatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 Sezonu'nda gruplarda yer alacak. Eleme turlarında Zalgiris, Olimpija Ljubljana ve Molde engellerini aşan sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'ne giriş yapıyor.Grup kuraları 31 Ağustos Perşembe günü Fransa'nın Monaco kentinde saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.Kura sonucunda Galatasaray'ın yer alacağı grup ve üç rakibi belli olacak.Kuraya katılacak olan 32 takım, UEFA kulüp sıralamasındaki yerine göre dört torbaya ayrılacak. Aynı ülkenin federasyonuna bağlı takımlar bu aşamada aynı grupta yer alamayacak.Grup maçlarının tarihleri şu şekilde:1. Maç Günü: 19-20 Eylül2. Maç Günü: 3-4 Ekim3. Maç Günü: 24-25 Ekim4. Maç Günü: 7-8 Kasım5. Maç Günü: 28-29 Kasım6. Maç Günü: 12-13 AralıkSarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak kulüp adına önemli bir gelir elde etti. 4 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, bu başarısının yanı sıra gruplara katılımından toplamda 15.6 milyon Euro'yu kasasına koydu. Öte yandan sarı-kırmızılıların, reklam ve katsayı geliri olarak toplamda en az 25 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor. Ayrıca Galatasaray'ın alacağı gelir gruplardaki başarısına göre de şekillenecek. Galatasaray, gruplarda oynayacağı maçlarda alacağı her galibiyette 2.8 milyon Euro, beraberlikte ise 930 bin Euro kazanacak.UEFA Şampiyonlar Lig'i Play-Off turu rövanş maçında Molde'yi eleyerek gruplara kalan Galatasaray, bu maçla birlikte Avrupa Arenası'nda toplamda 308 müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 111 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray bu karşılaşmalarda toplamda 413 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 453 gol gördü.17. kez grup aşamalarına kalma başarısıÖte yandan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamalarına kalma başarısı gösterdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 16 kez grup aşamasında mücadele eden Sarı-Kırmızılı ekip, toplamda 9 kez elemeleri geçerken, 7 kez de direkt olarak gruplara kaldı.Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından bir ilki de gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekibin bu başarısıyla 14 yıl aradan sonra bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turunu geçerek gruplara kaldı. En son Fenerbahçe 2008-2009 sezonunda MTK Bupadeşte ve Partizan'ı eleyerek gruplara kalmıştı.Teknik direktör Okan Buruk, 2019-2020 yılında Başakşehir Teknik Direktörü olarak takımıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yer aldı. Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger AC ile J Grubu'nda karşılaşan Başakşehir, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puanla grubunu lider tamamladı. Bir üst turda karşılaştığı Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u da eleyen Buruk'un öğrencileri, son 16 turunda ise Danimarka temsilcisi Kopenhag'a elenerek turnuvaya veda etmişti. Toplamda 10 karşılaşmada takımın başında yer alan 49 yaşındaki teknik adam, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 2019-2020 yılında Avrupa defterini kapamış, sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlamıştı.Tecrübeli teknik adam, yine Başakşehir yönetiminde 2019-2020 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp, 2020-2021 yılında Şampiyonlar Ligi Grupları'nda direkt olarak oynama hakkı elde etti. Paris Saint Germain, Manchester United ve RB Leipzig'in yer aldığı H Grubu'nda Başakşehir'in başında toplamda 6 maçta görev yapan Buruk, 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alarak 3 puanla grubunu sonuncu sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti.2022-2023 sezonunda bu kez Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluk yaşayıp, 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ön Elemelere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, toplamda 6 maçta takımın başında yer aldı. 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup şekilde takımın başında iyi performans sergileyen deneyimli teknik adam, Galatasaray'daki Teknik Direktörlük kariyerinde de bir ilki yaşayarak Şampiyonlar Ligi Grupları'nda görev yapacak.