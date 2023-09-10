Galatasaray'ın Salih Özcan için yeni girişimi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak A Milli Takım'ın yıldız ismi Salih Özcan için yeniden devreye girdiği ve bu sefer transferi bitirmeye çok yakın olduğu öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Salih Özcan için yeni girişimi!
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10 Eylül 2023 11:05
Son güncelleme 10 Eylül 2023 11:17
Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Salih Özcan...

Avrupa'da transferin sona erdiği 1 Eylül günü birçok oyuncuyla temasa geçen sarı-kırmızılı ekip, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırabilmek için Salih'le de masaya oturmuştu.

Hatta o gün birçok oyuncuyla birlikte Salih Özcan için de kulüp adı belirtilmeden TFF'de lisans açıldı.

Galatasaray, Ndombele ve Sanchez'i alarak günü tamamlarken Salih'le yapılan görüşmeler askıya alınmıştı.

SADECE 9 DAKİKA OYNADI

Ancak Okan Buruk'un talebiyle temaslar yeniden başladı. Hatta yönetimin, Borussia Dortmund'dan 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu kiralamak için onay aldığı da gelen haberler arasında... Şimdi gözler Salih Özcan'da...

Şimdi gözler Salih Özcan'da... Salih kariyerine Almanya'da devam etmek istiyor ancak Borussia Dortmund'da şans bulamaması nedeniyle de sıkıntılı günler geçiriyor. Bu sezon 1 maçta sadece 9 dakika oynadı.

Salih'in de Galatasaray'ın teklifine onay vermesi ve transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Sarı-kırmızılıların son olarak ise Salih Özcan için yeniden devreye girmesi büyük yankı uyandırdı. Bu nedenle futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Galatasaray'ın gündemindeki yıldız futbolcu çok yönlü bir isim.

Ana mevkisi önlibero olan Salih Özcan, merkez orta saha ve on numara olarak sahada görev alabiliyor. Bu nedenle teknik direktör Okan Buruk'un oyuncunun transferine önem verdiği vurgulanıyor.




 
 

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