Galatasaray'ın sahasındaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Evinde Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, 10 maçlık serisinin ardından iç sahada ilk kez puan kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın sahasındaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi
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23 Nisan 2023 22:14
Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'ın Süper Lig'de Nef Stadı'ndaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakadan önce sahasında Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor ile oynadığı maçları kazanmıştı.

Öte yandan Galatasaray'ın sahasındaki yenilmezlik serisi 14 maça çıktı.

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