Galatasaray'ın sahasındaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'ın Süper Lig'de Nef Stadı'ndaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakadan önce sahasında Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor ile oynadığı maçları kazanmıştı.
Öte yandan Galatasaray'ın sahasındaki yenilmezlik serisi 14 maça çıktı.
Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakadan önce sahasında Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor ile oynadığı maçları kazanmıştı.
Öte yandan Galatasaray'ın sahasındaki yenilmezlik serisi 14 maça çıktı.
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