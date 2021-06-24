Galatasaray'ın Rumen 10 numara aşkı: Morutan

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı renklerine bağlamak istiyor

Haber; Akşam
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Galatasaray'ın Rumen 10 numara aşkı: Morutan
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24 Haziran 2021 12:00
Başkan Burak Elmas'ın mazbatasını almasının ardından transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, gaza bastı. İlk hedef listenin üst sıralarında yer alan Olimpiu Morutan...

Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak adlandırılan 22 yaşındaki futbolcu için tüm imkanlarını zorlayacak olan yönetim, Steaua Bükreş'le ilk teması kurdu. Rumen ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 2.8 milyon euro. Ancak, Steaua Bükreş, 22 yaşındaki 10 numara için 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor.

BONSERVİSİYLE OLMAZSA SATIN ALMA OPSİYONUYLA

Galatasaray'da öncelik oyuncuyu bonservisiyle birlikte transfer etmek ancak bu konuda anlaşma sağlanamazsa satın alma opsiyonlu kiralama teklif edilecek. Morutan, geçtiğimiz sezon Bükreş formasıyla 36 maçta 8 gol, 15 asistlik performans sergiledi. Morutan, sağ açık da oynayabiliyor, hızı ve çalım yeteneğiyle dikkat çekiyor.




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