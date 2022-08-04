Galatasaray'ın Rugani ısrarı sürüyor!

Transferde hareketli günler yaşayan G.Saray'da, savunmada taşlar yerinden oynadı.transferi sonrasındada yuvadan uçmaya hazırlanıyor.Aslan geçtiğimiz günlerde12, Torino'nun ise 10 milyon euro artı bonuslar içeren teklifler aldı. Sarı kırmızılı ekip teklifleri geri çevirmiş ve 25 milyon euro'luktalep etmişti.Yeniden harekete geçen, 23 yaşındaki Danimarkalı oyuncuyu bitirmek için kararlı gözüküyor. Bu gelişmeler sonrasındaiçin girişimler hızlandı.Juventus forması giyen 28 yaşındaki stoperle görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun adıanılıyor.Ancak İtalyan savunmacıyaG.Saray gözüküyor. Rugani'nin 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.Sarı kırmızılı ekip Rugani'nin 3 milyon euroluk maaşını karşılamaya hazır gözüküyor. Yıldız stoper uzun yıllardır Juventus'ta forma giyiyor.Rugani, siyah beyazlı formayla 119 maça çıktı. Bu maçlarda takımına 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.Geçen sezon ise 18 karşılaşmada boy gösterdiği Juve'de 1 kez rakip fileleri havalandırdı.