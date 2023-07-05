Galatasaray'ın Rogerio teklifi ortaya çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sassuolo'nun 25 yaşındaki sol beki Rogerio'yu gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'ın Rogerio teklifi ortaya çıktı
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05 Temmuz 2023 10:43
Son güncelleme 05 Temmuz 2023 10:45
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Rogerio için resmi teklifini yaptı.

6 MİLYON EURO İSTEDİLER

25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Sassuolo 6 milyon euro isterken, Galatasaray, İtalyan ekibine 3 milyon euro'luk bir öneride bulundu. Rogerio'nun dışında Angelino ve Alex Sandro ile de ilgilenen Galatasaray, Rogerio için Sassuolo'dan gelecek cevaba göre hareket edecek.

Rogerio geçtiğimiz sezon Sassuolo forması ile çıktığı 37 resmi maçta 4 asist kaydetti.



 
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