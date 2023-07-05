Galatasaray'ın Rogerio teklifi ortaya çıktı

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Rogerio için resmi teklifini yaptı.
6 MİLYON EURO İSTEDİLER
25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Sassuolo 6 milyon euro isterken, Galatasaray, İtalyan ekibine 3 milyon euro'luk bir öneride bulundu. Rogerio'nun dışında Angelino ve Alex Sandro ile de ilgilenen Galatasaray, Rogerio için Sassuolo'dan gelecek cevaba göre hareket edecek.
Rogerio geçtiğimiz sezon Sassuolo forması ile çıktığı 37 resmi maçta 4 asist kaydetti.
6 MİLYON EURO İSTEDİLER
25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Sassuolo 6 milyon euro isterken, Galatasaray, İtalyan ekibine 3 milyon euro'luk bir öneride bulundu. Rogerio'nun dışında Angelino ve Alex Sandro ile de ilgilenen Galatasaray, Rogerio için Sassuolo'dan gelecek cevaba göre hareket edecek.
Rogerio geçtiğimiz sezon Sassuolo forması ile çıktığı 37 resmi maçta 4 asist kaydetti.