Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!

İlk takviyesini sol beke yapmakta kararlı olan Galatasaray, Rıdvan Yılmaz transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Rıdvan da EURO 2024'te boy göstermek için sarı kırmızılı takıma sıcak bakıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
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16 Ocak 2024 09:40
Berkan Kutlu'nun ardından Galatasaray, ilk takviyesini sol bek bölgesine yapmakta kararlı.

Sarı-kırmızılıların transfer listesindeki ilk isim ise bir dönem Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz... İskoçya kulüplerinden Rangers'ta ter döken 22 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım ile EURO 2024'te boy gösterme hayalini kuruyor.

Bunu fırsat bilenGalatasaray yönetimi, Rıdvan için Rangers'ın kapısını çaldı. Dış basında oyuncunun 4 milyon Euro bonservisle transfer olacağı yazılsa da Cimbom, kiralama formülünü zorlayacak.

Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım formasını giyebilmek için Rıdvan, sarı-kırmızılı kulübe kiralık transfer olma ihtimaline olumlu bakıyor.

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