Galatasaray'ın rekor hedefi: 50 milyon euro!

Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı gösterdiği performansın ardından takımdaki yıldızlar da scoutların dikkatini çekti. Savunmada Marcao ve Nelsson'un, hücumda da Kerem Aktürkoğlu'nun gösterdiği performans Avrupa devlerinin iştahını kabarttı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'ın rekor hedefi: 50 milyon euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2022 11:16
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.