Galatasaray'ın Rashica ısrarı

Galatasaray, hücum hattına Wilfried Zaha hamlesi yapmasına rağmen geçen sezon takımda kiralık forma giyen Milot Rashica için girişimlerine devam ediyor.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'ın Rashica ısrarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2023 20:35
Galatasaray'ın Milot Rashica için transfer ısrarı devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takım, hücum hattına yapılan Wilfried Zaha takviyesine rağmen Rashica için de Norwich ile görüşmelerine devam ediyor.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRMİŞTİ

Fenerbahçe de geçtiğimiz günlerde Kosovalı kanat oyuncusu için devreye girmişti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında geçen sezon 30 maçta süre bulan Rashica, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.

MILOT RASHICA KİMDİR?

Milot Rashica, 28 Haziran 1996 tarihinde dünyaya geldi. 177 cm boyunda ve 73 kilo olan Milot Rashica, Sağ ayağını kullanmaktadır. 27 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile 30 maça çıktı. Bu maçlarda 6 gol ve 7 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery