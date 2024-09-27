Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri bugün (cuma) belli olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
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27 Eylül 2024 10:18
Son güncelleme 27 Eylül 2024 10:25
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ilki gerçekleştirerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki rakipleri cuma günü (bugün) çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Galatasaray'ın rakiplerinin belirleneceği kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde takımlar 4 torbaya ayrıldı. Temsilcimiz Galatasaray kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Torbalar ise şu şekilde;

1.TORBA

FC Barcelona
Olympique Lyonnais
FC Bayern Münih
Chelsea

2. TORBA

VfL Wolfsburg
Arsenal
Real Madrid
Manchester City

3. TORBA

Juventus
SKN St. Pölten
AS Roma
FC Twente

4. TORBA

Valerenga Fotball
Celtic FC
Hammarby IF
Galatasaray

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