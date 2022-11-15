Galatasaray'ın rakibi Union Raiffeisen Waldviertel

Ülkemizi CEV Kupası'nda temsil eden, Avrupa macerasına 3-0'lık galibiyetle başlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Avusturya'nın Union Raiffeisen Waldviertel takımının konuğu olacak.



Zwettl Spor Salonu'nda 15 Kasım 2022 Salı günü oynanacak olan karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.



İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-0'lık net bir galibiyetle kazanarak avantaj yakalayan Filenin Aslanları'nın rövanş mücadelesinin iki setini kazanması turu geçmesi için yeterli olacak. Sarı kırmızılılar her türlü alacağı galibiyetle adını CEV Kupası'nda bir üst tura yazdıracak.



Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda rakibine 3-0 veya 3-1'lik mağlup olması halinde ise turu geçecek takım altın set sonunda belli olacak.





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