Galatasaray'ın rakibi Tuzlaspor

Milli maçlar nedeniyle verilen arada 4 gün izin yapan Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.



Sarı - kırmızılılar bugün ise TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir hazırlık maçı yapacak.



Mücadele, 16.00'da başlayacak.



Karşılaşma GS TV ve Galatasaray'ın resmi Youtube hesabından naklen yayınlanacak.



Öte yandan Galatasaray'da 15 eksik bulunuyor. Bu sebeple Fatih Terim, altyapdan takviye yapacak.



Mbaye Diagne ve Emre Kılınç



Çift forvete geçiş denemelerine bugünkü Tuzlaspor karşılaşmasıyla başlamaya hazırlanan Fatih Terim, Diagne ve Emre Kılınç ikilisini hücum hattında birlikte kullanacak. Milli oyuncular döndükten sonra da Diagne-Halil ve Mohamed-Halil gibi farklı denemeler yapılacak. Hazırlık maçları ve idmanlarda memnun kalırsa, Terim bu yeni düzeni ligde de kullanmayı planlıyor.



Assunçao'ya özel program



Kırmızı kart cezalısı Berkan Kutlu, Milli ara dönüşündeki Konyaspor sınavında forma giyemeyecek. Fatih Terim, bu kez 6 numaraya Assunçao'yu hazırlıyor. Özel bir programla çalışmalarını sürdüren ve Tuzlaspor maçında ilk 11'de olması beklenen Brezilyalı oyuncu, Konyaspor maçını kendini yeniden kanıtlama fırsatı olarak görüyor.



