Galatasaray'ın rakibi SW Powervolleys

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Galatasaray, Almanya'dan SW Powervolleys ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ın rakibi SW Powervolleys
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06 Aralık 2021 14:01
Galatasaray HDI Sigorta, Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında salı günü Almanya'nın SW Powervolleys takımıyla karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile SW Powervolleys arasında yapılacak 16'lı Finaller Turu'nun iki maçına da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ev sahipliği yapacak.

Turun ilk maçı salı günü, rövanş karşılaşması ise 8 Aralık Çarşamba günü oynanacak. İki müsabakada da saat 21.00'de başlayacak.

İki maç sonunda tur atlayacak takım, adını son 16 turuna yazdıracak.


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