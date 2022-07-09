Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray , buradaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek.



Yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde ilk maçına çıkacak olan sarı kırmızılılar, kazanıp moral depolamak istiyor.



Merkur Arena'nın ev sahipliği yapacağı Galatasaray - Sturm Graz hazırlık maçı bu akşam oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak. Mücadele D-Smart 77. Kanal Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.



Galatasaray'ın hazırlık maçı programı şu şekilde:



9 Temmuz Cumartesi:



20.30 Galatasaray-Sturm Graz (Merkur Arena)



13 Temmuz Çarşamba:



20.00 Galatasaray-MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)



16 Temmuz Cumartesi:



20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)



19 Temmuz Salı:



19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)



Galatasaray, son maçın ardından 19 Temmuz gecesi İstanbul'a dönecek ve 26 Temmuz'daki ikinci etap yurt dışı kampına dek hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.





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