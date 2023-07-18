Avusturya'nın Graz kentindeki Merkür Arena'da

, Avusturya kampındaki son maçındaile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, bu maçla Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek. Peki,Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçıde oynanacak. Müsabakayapılacak. Karşılaşmahesabından canlı yayınlanacak.Galatasaray, 8 Temmuz'da başlayan Avusturya kampında şu ana kadar 3 oynadı. Bu maçlarda Macaristan ekiplerinden Kisvarda'yı 2-0, Csakvar'a da 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile de 1-1 berabere kaldı.Galatasaray, Sturm Graz'la oynayacağı maçla Avusturya kampını tamamlayacak ve İstanbul'a dönecek.