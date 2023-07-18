Galatasaray'ın rakibi Sturm Graz

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına yurt dışında devam eden Galatasaray, Avusturya kampındaki dördüncü ve son maçında Avusturya temsilcilerinden Sturm Graz ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray-Sturm Graz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ın rakibi Sturm Graz
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18 Temmuz 2023 08:11
Son güncelleme 18 Temmuz 2023 08:24
Galatasaray, Avusturya kampındaki son maçında Sturm Graz ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, bu maçla Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı 18 Temmuz 2023 Salı günü (bugün) saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka Avusturya'nın Graz kentindeki Merkür Arena'da yapılacak. Karşılaşma Galatasaray YouTube Katıl hesabından canlı yayınlanacak.

AVUSTURYA'DA SON MAÇ

Galatasaray, 8 Temmuz'da başlayan Avusturya kampında şu ana kadar 3 oynadı. Bu maçlarda Macaristan ekiplerinden Kisvarda'yı 2-0, Csakvar'a da 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile de 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, Sturm Graz'la oynayacağı maçla Avusturya kampını tamamlayacak ve İstanbul'a dönecek.  

 
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