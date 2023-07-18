Galatasaray, Avusturya kampındaki son maçında Sturm Graz ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, bu maçla Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı 18 Temmuz 2023 Salı günü (bugün) saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka Avusturya'nın Graz kentindeki Merkür Arena'da yapılacak. Karşılaşma Galatasaray YouTube Katıl hesabından canlı yayınlanacak.
AVUSTURYA'DA SON MAÇ
Galatasaray, 8 Temmuz'da başlayan Avusturya kampında şu ana kadar 3 oynadı. Bu maçlarda Macaristan ekiplerinden Kisvarda'yı 2-0, Csakvar'a da 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile de 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, Sturm Graz'la oynayacağı maçla Avusturya kampını tamamlayacak ve İstanbul'a dönecek.
Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı 18 Temmuz 2023 Salı günü (bugün) saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka Avusturya'nın Graz kentindeki Merkür Arena'da yapılacak. Karşılaşma Galatasaray YouTube Katıl hesabından canlı yayınlanacak.
AVUSTURYA'DA SON MAÇ
Galatasaray, 8 Temmuz'da başlayan Avusturya kampında şu ana kadar 3 oynadı. Bu maçlarda Macaristan ekiplerinden Kisvarda'yı 2-0, Csakvar'a da 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile de 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, Sturm Graz'la oynayacağı maçla Avusturya kampını tamamlayacak ve İstanbul'a dönecek.