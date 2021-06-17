Galatasaray'ın rakibi PSV'de 3 isim öne çıkıyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PSV, geçmişinde önemli başarılara sahip. 1987/88 sezonunda Avrupa'nın 1 numaralı kupası olan Şampiyon Kulüpler Kupası'nı müzesine götüren Hollanda devi, 1977/78 sezonunda ise UEFA Kupası'nı kazandı. Hollanda Eredivisie'de tam 24 kez şampiyonluk yaşayan PSV, Hollanda Kupası'nda ise 9 kez zafere ulaştı.



EN ÖNEMLİ YILDIZLAR: MALEN, ZAHAVI, GÖTZE



Ajax'ın yeniden yükselişe geçmesiyle 3 sezondur şampiyonluğa hasret kalan PSV'nin en önemli oyuncuları, Donyell Malen, Eran Zahavi, Mario Götze ve Denzel Dumfries. 1999 doğumlu Donyell Malen, Hollanda'nın EURO 2020 kadrosunda da yer alıyor. Genç golcü, ligde 32 maçta 19 gol, Avrupa Ligi'nde ise 10 maçta 7 gol attı. Geçtiğimiz sezon adı Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi de PSV'nin yıldızlarından biri. 34 yaşındaki Zahavi, ligde 11, Avrupa'da ise 6 gol attı. Almanya ile dünya şampiyonluğu yaşayan Mario Götze de geçtiğimiz yıl Hollanda ekibinin kadrosuna katılmıştı.



TEKNİK ADAM: ROGER SCHMIDT



Hollanda'nın en köklü ekipleri arasında yer alan PSV'yi Alman teknik adam Roger Schmidt çalıştırıyor. Schmidt, 2012-14 arası Red Bull Salzburg, 2014-17 arası ise Bayer Leverkusen ile oldukça başarılı yıllar geçirmişti. PSV öncesi Çin'de Beijing Guoan'da görev alan Roger Schmidt, hücum futbolu özellikli anlayışıyla tanınıyor. Roger Schmidt'in adı teknik adam arayışında olan Fenerbahçe ile de anılmıştı.



SON 3 ŞAMPİYONLUK PHILLIP COCU İLE...



PSV, Hollanda Eredivisie'deki son 3 şampiyonluğunu, Fenerbahçe'de başarısız bir dönem geçiren Phillip Cocu ile yaşamıştı. Hollanda devi, Cocu'nun ayrılıp Fenerbahçe ile anlaştığı günden bu yana, Ajax'ın müthiş çıkışıyla şampiyonluk yaşayamadı.



Kırmızı-Beyazlı ekip maçlarını 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu'nda oynuyor.



