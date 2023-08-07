Galatasaray'ın rakibi Olimpija'ya UEFA'dan ceza

Slovenya'da sel felaketinin ardından Olimpija Ljubljana'ya bir kötü haber de UEFA'dan geldi. Ülke tarihinin en büyük sel taşkınlarının yaşandığı yerde, başkent Ljubljana ve çevresi aşırı yağışlardan olumsuz etkilenmiş, bu yüzden oluşan seller en az üç kişinin ölümüne neden olmuştu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibine bir önceki turda oynadığı maçtan ceza kesildi.
Yeşil-beyazlılar 2. Eleme Turu'nda Bulgar ekibi Ludogorets'i son dakikada attığı golle elemiş, maç bitiminde taraftarlar sahaya girmişti.
Olimpija Ljubljana'ya UEFA Disiplin Kurulu tarafından sıradaki maçı için geçerli olmak üzere bir maç seyircisiz oynama cezası verildi. Ludogorets maçı bitiminde taraftarlarının sahaya girmesi ve yabancı madde atılması nedeniyle 20 bin euro da para cezası verildi.
Seyircisiz oynama cezası Galatasaray maçında uygulanmayacak, iki yıl içinde benzer bir taraftar olayı yaşanırsa devreye girecek. Sarı-kırmızılılar rakibine salı günü Stozice Stadı'nda konuk olacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibine bir önceki turda oynadığı maçtan ceza kesildi.
Yeşil-beyazlılar 2. Eleme Turu'nda Bulgar ekibi Ludogorets'i son dakikada attığı golle elemiş, maç bitiminde taraftarlar sahaya girmişti.
Olimpija Ljubljana'ya UEFA Disiplin Kurulu tarafından sıradaki maçı için geçerli olmak üzere bir maç seyircisiz oynama cezası verildi. Ludogorets maçı bitiminde taraftarlarının sahaya girmesi ve yabancı madde atılması nedeniyle 20 bin euro da para cezası verildi.
Seyircisiz oynama cezası Galatasaray maçında uygulanmayacak, iki yıl içinde benzer bir taraftar olayı yaşanırsa devreye girecek. Sarı-kırmızılılar rakibine salı günü Stozice Stadı'nda konuk olacak.