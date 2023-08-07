Galatasaray'ın rakibi Olimpija Ljubljana

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında salı günü Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak.
Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı olarak yayımlanacak.
Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla eledi.
Slovenya temsilcisi ise 1. eleme turunda Letonya ekibi Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla geçti. Olimpija Ljubljana, 2. eleme turunda ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 1-1 ve 2-1 tamamlanan müsabakalar sonucunda saf dışı bıraktı.
Olimpija Ljubljana, geçen sezon şampiyon olduğu ve bu sezon ilk 2 haftası geride kalan Slovenya 1. Futbol Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.
UEFA listesine bildirilmeyen Nicolo Zaniolo, Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.
Galatasaray'da takıma yeni katılan Mauro Icardi ile sakatlıklarını atlatan Lucas Torreira ile Wilfried Zaha ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Olimpija Ljubljana maçında forma giyebilecek.
Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı olarak yayımlanacak.
Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla eledi.
Slovenya temsilcisi ise 1. eleme turunda Letonya ekibi Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla geçti. Olimpija Ljubljana, 2. eleme turunda ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 1-1 ve 2-1 tamamlanan müsabakalar sonucunda saf dışı bıraktı.
Olimpija Ljubljana, geçen sezon şampiyon olduğu ve bu sezon ilk 2 haftası geride kalan Slovenya 1. Futbol Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.
UEFA listesine bildirilmeyen Nicolo Zaniolo, Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.
Galatasaray'da takıma yeni katılan Mauro Icardi ile sakatlıklarını atlatan Lucas Torreira ile Wilfried Zaha ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Olimpija Ljubljana maçında forma giyebilecek.