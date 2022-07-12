Galatasaray'ın rakibi MOL Fehervar

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını 13 Temmuz Çarşamba günü Macaristan'ın MOL Fehervar takımıyla yapacak.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın rakibi MOL Fehervar
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12 Temmuz 2022 15:36
Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını 13 Temmuz Çarşamba günü Macaristan'ın MOL Fehervar takımıyla oynayacak.

Profertil Arena Hartberg'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı takım, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-1 yenilmişti.





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