Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını 13 Temmuz Çarşamba günü Macaristan'ın MOL Fehervar takımıyla oynayacak.
Profertil Arena Hartberg'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.
Sarı-kırmızılı takım, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-1 yenilmişti.
Profertil Arena Hartberg'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.
Sarı-kırmızılı takım, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-1 yenilmişti.