Galatasaray'ın rakibi Lecce

Galatasaray, hazırlık maçında çarşamba günü Lecce ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın rakibi Lecce
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23 Temmuz 2024 12:48
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çarşamba günü İtalya temsilcisi Lecce ile karşılaşacak.

İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de bulunan sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Lecce ile mücadele edecek.

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliği düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvasına katılan Galatasaray, ilk etap kampında 3 hazırlık karşılaşması yapmıştı.

İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, son müsabakada ise Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etmişti.

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