Galatasaray'ın rakibi Kopenhag çeyrek finalde

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Kopenhag, Danimarka Kupası son 16 turunda Midtjylland'ı konuk etti.
Parken Stadı'nda oynanan maçı Kopenhag 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken Kopenhag'a galibiyeti getiren tek golü 77. dakikada Bardghji kaydetti.
Kopenhag bir sonraki maçını 5 Kasım'da ligde Randers'a karşı deplasmanda oynayacak
Parken Stadı'nda oynanan maçı Kopenhag 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken Kopenhag'a galibiyeti getiren tek golü 77. dakikada Bardghji kaydetti.
Kopenhag bir sonraki maçını 5 Kasım'da ligde Randers'a karşı deplasmanda oynayacak