Galatasaray'ın rakibi Kisvarda!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Avusturya kampında ilk hazırlık maçına Kisvarda ile çıkacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın rakibi Kisvarda!
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10 Temmuz 2023 09:38
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Aslan, Kisvarda ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.

Galatasaray - Kisvarda maçı bugün saat 20:30'da oynanacak. Mücadele GS TV'den yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar sezonun ilk hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşılaşmış ve rakibine 4-3 mağlup olmuştu.

Galatasaray'ın Avusturya'daki maç programı ise şu şekilde:

10 Temmuz Pazartesi

Galatasaray-Kisvarda (Merkür Arena)

14 Temmuz Cuma

Austria Wien-Galatasaray (Generali Arena)

18 Temmuz Salı

Sturm Graz-Galatasaray (Merkür Arena)

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