Galatasaray'ın rakibi InvestInTheWest Enea Gorzow

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında perşembe günü Polonya temsilcisi InvestInTheWest Enea Gorzow'a konuk olacak.
Gorzow Wielkopolski şehrindeki Hala of AJP Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Ocak Perşembe günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.
Gorzow Wielkopolski şehrindeki Hala of AJP Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Ocak Perşembe günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.
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