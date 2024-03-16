Galatasaray'ın rakibi Halkbank!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2023-24 sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi 25. haftasında Halkbank ekibinin konuğu olacak.
Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta mücadelesi, saat 17.00'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.
İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan mücadelenin kazananı 3-1'lik sonuçla Halkbank ekibi olmuştu.
Sarı kırmızılı takım, geçtiğimiz hafta Brand Group Alanya Belediyespor'a 3-1 mağlup olurken, Halkbank ise Hatay Büyükşehir Belediye'yi 3-0 yendi.
Galatasaray HDI Sigorta, ligde geride kalan 24 haftada 50 puan elde ederken, Halkbank 68 puanla ligin lideri konumunda bulunuyor.
Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta mücadelesi TVF Voleybol TV'den canlı olarak yayınlanacak.
Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta mücadelesi, saat 17.00'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.
İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan mücadelenin kazananı 3-1'lik sonuçla Halkbank ekibi olmuştu.
Sarı kırmızılı takım, geçtiğimiz hafta Brand Group Alanya Belediyespor'a 3-1 mağlup olurken, Halkbank ise Hatay Büyükşehir Belediye'yi 3-0 yendi.
Galatasaray HDI Sigorta, ligde geride kalan 24 haftada 50 puan elde ederken, Halkbank 68 puanla ligin lideri konumunda bulunuyor.
Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta mücadelesi TVF Voleybol TV'den canlı olarak yayınlanacak.
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