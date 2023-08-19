Galatasaray'ın rakibi evinde puan kaybetti!

Molde, Norveç Ligi 19. hafta maçında Valerenga ile karşılaştı.
Aker Stadion'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Molde'de Haugan, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.
Ev sahibi ekipte Martin Linnes, 80. dakikada oyuna dahil oldu.
Molde bu sonuçla puanını 34 yaptı. Valerenga ise 16 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Molde , Viking'i ağırlayacak. Valerenga ise Odds BK'yi konuk edecek.
Molde ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off maçında 23 Ağustos çarşamba günü ilk maçta karşı karşıya gelecek. İki maçın sonunda turu geçen takım Devler Ligi'nde gruplara kalacak.
Aker Stadion'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Molde'de Haugan, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.
Ev sahibi ekipte Martin Linnes, 80. dakikada oyuna dahil oldu.
Molde bu sonuçla puanını 34 yaptı. Valerenga ise 16 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Molde , Viking'i ağırlayacak. Valerenga ise Odds BK'yi konuk edecek.
Molde ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off maçında 23 Ağustos çarşamba günü ilk maçta karşı karşıya gelecek. İki maçın sonunda turu geçen takım Devler Ligi'nde gruplara kalacak.