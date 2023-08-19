Galatasaray'ın rakibi evinde puan kaybetti!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Molde, Norveç Ligi 19. hafta maçında Valerenga ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Galatasaray'ın rakibi evinde puan kaybetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2023 21:01
Molde, Norveç Ligi 19. hafta maçında Valerenga ile karşılaştı.

Aker Stadion'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Molde'de Haugan, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.

Ev sahibi ekipte Martin Linnes, 80. dakikada oyuna dahil oldu.

Molde bu sonuçla puanını 34 yaptı. Valerenga ise 16 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Molde , Viking'i ağırlayacak. Valerenga ise Odds BK'yi konuk edecek.

Molde ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off maçında 23 Ağustos çarşamba günü ilk maçta karşı karşıya gelecek. İki maçın sonunda turu geçen takım Devler Ligi'nde gruplara kalacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery