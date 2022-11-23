Galatasaray'ın rakibi Eczacıbaşı Dynavit

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit'in konuğu olacak.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda 23 Kasım 2022 Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.
Geçtiğimiz hafta konuk ettiği Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup olan sarı kırmızılılar, 15 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor.
Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı PTT ekibini 3-0 yenen Eczacıbaşı Dynavit ise ligde 18 puanla birinci sırada bulunuyor.
Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray HDI Sigorta mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda 23 Kasım 2022 Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.
Geçtiğimiz hafta konuk ettiği Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup olan sarı kırmızılılar, 15 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor.
Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı PTT ekibini 3-0 yenen Eczacıbaşı Dynavit ise ligde 18 puanla birinci sırada bulunuyor.
Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray HDI Sigorta mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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