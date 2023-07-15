Galatasaray, Avusturya'daki hazırlıkları kapsamında üçüncü kez sahaya çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, bugün (cumartesi) saat 19.30'da Csakvar ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Csakvar arasındaki mücadelenin kulüp televizyonundan canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
Galatasaray, Avusturya'da daha önce Kisvarda'yı 2-0 mağlup etmiş, Austia Wien ile 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı takım Kocaeli'de oynadığı ilk hazırlık maçında ise Hull City'ye 4-3 kaybetmişti.
Sarı-kırmızılı takım, bugün (cumartesi) saat 19.30'da Csakvar ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Csakvar arasındaki mücadelenin kulüp televizyonundan canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
Galatasaray, Avusturya'da daha önce Kisvarda'yı 2-0 mağlup etmiş, Austia Wien ile 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı takım Kocaeli'de oynadığı ilk hazırlık maçında ise Hull City'ye 4-3 kaybetmişti.