Galatasaray'ın rakibi ÇBK Mersin

ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇBK Mersin ile karşılaşacak.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın rakibi ÇBK Mersin
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02 Ocak 2024 10:03
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde ÇBK Mersin ile karşı karşıya gelecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 2 Ocak Salı günü oynanacak olan müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

2 Ocak 2024 tarihinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için 4-5 Ocak 2024 tarihlerinde Balıkesir'de bir araya gelecek.

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