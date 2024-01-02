Galatasaray'ın rakibi ÇBK Mersin

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde ÇBK Mersin ile karşı karşıya gelecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 2 Ocak Salı günü oynanacak olan müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
2 Ocak 2024 tarihinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için 4-5 Ocak 2024 tarihlerinde Balıkesir'de bir araya gelecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 2 Ocak Salı günü oynanacak olan müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
2 Ocak 2024 tarihinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için 4-5 Ocak 2024 tarihlerinde Balıkesir'de bir araya gelecek.
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