Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.

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Galatasaray'ın rakibi belli oldu
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24 Temmuz 2023 13:02
Son güncelleme 24 Temmuz 2023 13:17
Galatasaray'ın 2. eleme turunda Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.

Galatasaray, Zalgiris'i geçmesi halinde  Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

İşte eşleşmeler:

Şampiyonlar Yolu

Ludogorets 1945 / Olimpija Ljubljana - Zalgiris / Galatasaray

Rakow Czestochowa / Qarabağ FK  - Aris Limassol FC / FC BATE Borisov 

HSK Zrinjski  / SK Slovan Bratislava - FC Sheriff Tiraspol / Maccabi Haifa FC 

AEK Athens FC - GNK Dinamo / FC Astana 

Breidablik / Kopenhag - Sparta Prag

HJK Helsinki / Molde FK - KÍ Klaksvik / BK Häcken

Lig Yolu

Braga - Backa Topola

Dnipro / Panathinaikos - Olimpik Marsilya

Glasgow Rangers - Servette / Genk

PSV Eindhoven - SK Sturm Graz 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turu maçları heyecanı ise 8-9 Ağustos, 15 Ağustos tarihlerinde yaşanacak.

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