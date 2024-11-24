Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar, deplasmanda galip

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar, Hollanda Eredivisie'nin 13. hafta maçında Sparta Rotterdam'a konuk oldu. Sparta Stadionn Het Kasteel'de oynanan maçta AZ Alkmaar, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.



AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 9'da Peer Koopmeiners ile 74'te Sven Mijnans kaydetti. Sparta Rotterdam'ın tek golünü ise 16'da Tobias Lauritsen attı.



AZ Alkmaar, bu galibiyetin ardından puanını 20 yaptı. Sparta Rotterdam, 11 puanda kaldı.



Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki haftasında AZ Alkmaar, Heracles'i konuk edecek. Sparta Rotterdam, Zwolle deplasmanına gidecek.