Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar, deplasmanda galip

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar, Hollanda Eredivisie'nin 13. hafta maçında deplasmanda Sparta Rotterdam'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar, deplasmanda galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2024 18:26
Son güncelleme 24 Kasım 2024 18:27
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar, Hollanda Eredivisie'nin 13. hafta maçında Sparta Rotterdam'a konuk oldu. Sparta Stadionn Het Kasteel'de oynanan maçta AZ Alkmaar, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 9'da Peer Koopmeiners ile 74'te Sven Mijnans kaydetti. Sparta Rotterdam'ın tek golünü ise 16'da Tobias Lauritsen attı.

AZ Alkmaar, bu galibiyetin ardından puanını 20 yaptı. Sparta Rotterdam, 11 puanda kaldı.

Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki haftasında AZ Alkmaar, Heracles'i konuk edecek. Sparta Rotterdam, Zwolle deplasmanına gidecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery