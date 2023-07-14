Galatasaray'ın rakibi Austria Wien

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Austria Wien ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'ın rakibi Austria Wien
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2023 08:25
Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.

Bu akşam 20.30'da Generali Arena'da oynanacak Austria Wien-Galatasaray maçı GSTV'den canlı yayınlanacak.

ANGELINO İLK KEZ SAHAYA ÇIKACAK

Hazırlık dönemindeki ilk maçını Kocaeli'de Hull City'ye karşı oynayan ve 4-3 mağlup olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki ilk maçında Macar ekibi Kisvarda'yı Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, Avusturya kampındaki ikinci maçını ülkenin köklü ekiplerinden Austria Wien ile oynayacak. Cimbom, rakibini mağlup edip moral depolamak istiyor. Sarı Kırmızılı ekipte yeni transfer Angelino'nun da ilk kez Sarı Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

2 MAÇ DAHA VAR

Galatasaray, kamptaki üçüncü hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.30'da Macaristan temsilcisi Csakvar, dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasını da 18 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de Avusturya'dan Sturm Graz ile yapacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery