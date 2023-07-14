Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçındaile karşı karşıya gelecek.Bu akşam 20.30'da Generali Arena'da oynanacak Austria Wien-Galatasaray maçı GSTV'den canlı yayınlanacak.Hazırlık dönemindeki ilk maçını Kocaeli'de Hull City'ye karşı oynayan ve 4-3 mağlup olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki ilk maçında Macar ekibi Kisvarda'yı Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, Avusturya kampındaki ikinci maçını ülkenin köklü ekiplerinden Austria Wien ile oynayacak. Cimbom, rakibini mağlup edip moral depolamak istiyor. Sarı Kırmızılı ekipte yeni transfer Angelino'nun da ilk kez Sarı Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.Galatasaray, kamptaki üçüncü hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.30'da Macaristan temsilcisi Csakvar, dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasını da 18 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de Avusturya'dan Sturm Graz ile yapacak.