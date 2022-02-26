Galatasaray'ın projesinden ayakta kalan tek isim: Nelsson

Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz çarşamba günü menajerlere ödenen ücretleri açıklarken, sarı-kırmızılı kulübün bu temsilcilere astronomik paralar akıttığı ortaya çıkmıştı.



Kendi başkanlığında da menajerlere 4 milyon Euro veren Elmas'ın, sezon başında yaptığı transferlerden sadece 1 oyuncunun Göztepe maçında oynaması dikkat çekti.



Cimbom'un, İzmir ekibini 3-2 yendiği karşılaşmada sezon başında kadroya katılan isimlerden bir tek Nelsson ilk 11'de ter döktü.



6.5 milyon Euro bonservis verilen Cicaldau, 4 milyon Euro'ya alınan Berkan, 2 milyon Euro'ya transfer edilen Barış Alper ve 1 milyon Euro ödenen Sacha Boey kulübedeydi. Ayrıca 5.2 milyon Euro'luk Morutan da maç kadrosuna alınmamıştı.





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