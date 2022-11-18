Galatasaray'ın Dünya Kupası arası programı belli oldu.Spor Toto Süper Lig 'de 14. hafta maçında Başakşehir'i 7-0 yenen ve Fenerbahçe 'nin hemen iki puan arkasında ikinci sıraya yükselen Galatasaray Dünya Kupası arası nedeniyle izne çıkmıştı.Sarı-Kırmızılı takımın toplanma tarihi, hazırlık maçı ve kamp programı belli oldu. Galatasaraylı futbolcular 1 hafta sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde top başı yapacak!Sarı-Kırmızılı takım 26 Kasım Cumartesi günü top başı yapacak. Başakşehir maçı öncesi yedi gün izin verilen oyunculara 7-0'lık galibiyet sonrası 3 gün daha ek izin verilmişti. Dünya Kupası'na giden Muslera, Torreira, Nelsson, Mertens ve Seferovic dışındaki oyuncular Florya'da bir araya gelerek çalışmalara start verecek.6 Aralık'a kadar İstanbul'da hazırlıklarını sürdürecek Galatasaray ayrıca iki hazırlık maçı yapacak. Sarı-Kırmızılı takım 3 Aralık'ta Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Falcao'nun formasını giydiği İspanyol ekibi Kulüpler Birliği'nin turnuvası için İstanbul'a geliyor. Aynı turnuva kapsamında Cim Bom bu kez 6 Aralık'ta Villarreal ile karşı karşıya gelecek.Fenerbahçe - Rayo Vallecano / Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor KompleksiGalatasaray - Rayo Vallecano / Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef StadyumuFenerbahçe - Villareal CF / Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor KompleksiGalatasaray - Villareal CF / Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef StadyumuAntalya kampı 7 Aralık'ta başlayacak Galatasaray bir hazırlık maçını da Antalya'da yapmayı planlıyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı ancak önemli kulüplerle görüşmeler sürüyor. Bu takımın İtalyan ekibi Napoli olma ihtimali söz konusu. Sarı-Kırmızılı takımın Antalya kampı ise 17 Aralık'a kadar devam edecek. Bu kamp sonrası Okan Buruk ve öğrencileri İstanbul'a dönerek çalışmalarını sürdürecek.