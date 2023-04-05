Galatasaray'ın penaltı beklediği an!

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'ın penaltı beklediği an!
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05 Nisan 2023 21:27
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta penaltı bekledi.

Maçın 45+8. dakikasında Abdülkerim'in rakip ceza sahasına gönderdiği topu Icardi indirdi. Bu top Ömer Ali'ye çarptı. Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonda topun Ömer Ali'nin eline geldiği yönünde itirazda bulundu.

Hakem Kadir Sağlam, VAR'ı da dinledikten sonra oyunu sürdürdü. Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar, devam kararına tepki gösterdi.

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