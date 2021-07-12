Galatasaray'ın Olympiakos kafilesinde Omar sürprizi

Galatasaray, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a gitti.

Haber; AA
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Galatasaray'ın Olympiakos kafilesinde Omar sürprizi
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12 Temmuz 2021 17:09
Süper Lig 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında deplasmanda özel maçta Olympiakos ile karşılaşacak Galatasaray, Yunanistan'a gitti.

İstanbul Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılılar, pasaport kontrollerinin ardından Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket etti.

Kafilede, havai fişek patlaması sonucunu yüzünden yaralanan ve tedavisi süren Omar Elabdellaoui de yer aldı.




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