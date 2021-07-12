Galatasaray'ın Olympiakos kafilesinde Omar sürprizi

Süper Lig 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında deplasmanda özel maçta Olympiakos ile karşılaşacak Galatasaray, Yunanistan'a gitti.
İstanbul Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılılar, pasaport kontrollerinin ardından Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket etti.
Kafilede, havai fişek patlaması sonucunu yüzünden yaralanan ve tedavisi süren Omar Elabdellaoui de yer aldı.
İstanbul Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılılar, pasaport kontrollerinin ardından Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket etti.
Kafilede, havai fişek patlaması sonucunu yüzünden yaralanan ve tedavisi süren Omar Elabdellaoui de yer aldı.