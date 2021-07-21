Galatasaray'ın olası eşleşme maçında galip yok

Kazananın Galatasaray - PSV galibiyle karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Celtic, sahasında Midtjylland ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'ın olası eşleşme maçında galip yok
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21 Temmuz 2021 00:17
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Celtic sahasında Midtjylland ile karşı karşıya geldi.

Glasgow'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçta Celtic 39. dakikada Abada ile öne geçti ancak 44. dakikada Bitton ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve ilk yarı 1-0'lık Celtic üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıda 56. dakikada Dreyer ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve her 2 takım da maçı 10'ar kişi tamamladı. 66. dakikaua gelindiğinde Evander Midtjylland'ın eşitlik sayısını kaydetti ve mücadele de 1-1 sona erdi.

Mücadelenin kazananı, Galatasaray - PSV eşleşmesiyle Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşı karşıya gelecek

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçlarında oynanan diğer karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:

Alashkert 0-1 Sheriff
Lincoln 1-2 CFR Cluj
Dinamo Zagreb 2-0 Omonia
Ferencvaros 2-0 Zalgiris
Rapid Wien 2-1 Sparta Prag


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