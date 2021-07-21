Galatasaray'ın olası eşleşme maçında galip yok

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Celtic sahasında Midtjylland ile karşı karşıya geldi.



Glasgow'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçta Celtic 39. dakikada Abada ile öne geçti ancak 44. dakikada Bitton ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve ilk yarı 1-0'lık Celtic üstünlüğü ile bitti.



İkinci yarıda 56. dakikada Dreyer ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve her 2 takım da maçı 10'ar kişi tamamladı. 66. dakikaua gelindiğinde Evander Midtjylland'ın eşitlik sayısını kaydetti ve mücadele de 1-1 sona erdi.



Mücadelenin kazananı, Galatasaray - PSV eşleşmesiyle Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşı karşıya gelecek



Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçlarında oynanan diğer karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:



Alashkert 0-1 Sheriff

Lincoln 1-2 CFR Cluj

Dinamo Zagreb 2-0 Omonia

Ferencvaros 2-0 Zalgiris

Rapid Wien 2-1 Sparta Prag



