Galatasaray'ın 'ocak' profili: Tecrübeli, direkt katkı sağlayacak, ucuz

SAĞ BEK, ORTA SAHA, FORVET

ÜCRETİ 1 MİLYONUN ALTINDA OLACAK

Yenilenen ve gençleşen kadrosuyla sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in "1 Ocak ve sonrasında müthiş bir G.Saray olacak" sözleriyle işaret ettiği transfer döneminde izlenecek yol haritası şekilleniyor.Sarı-Kırmızılılar, alternatif oyuncu sıkıntısı yaşanan bazı bölgelere, direkt ilk 11'de oynayacak isimleri transfer etmeyi planlıyor.Gelecek isimlerle ilgili diğer önemli kriterin, takımın yaş ortalamasının dikkate alınıp bazı tecrübeli isimlerin kadroya katılması olacağı öğrenildi.İlk etapta sağ bek, orta saha ve forvete toplam 3 oyuncunun alınması düşünülüyor.Sarı-Kırmızılılar, geçen transfer sezonunda 1 milyon Avro'nun altında tuttuğu futbolcu ücreti politikasını bu dönemde de uygulamayı hedefliyor. [Cumhuriyet]