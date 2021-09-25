Galatasaray'ın 'ocak' profili: Tecrübeli, direkt katkı sağlayacak, ucuz

Galatasaray'da transfer döneminde izlenecek yol haritası şekilleniyor. Fatih Terim, "1 Ocak ve sonrasında müthiş bir Galatasaray olacak" sözleriyle yeni döneme dair açıklamada bulundu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'ın 'ocak' profili: Tecrübeli, direkt katkı sağlayacak, ucuz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Eylül 2021 11:57
Yenilenen ve gençleşen kadrosuyla sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in "1 Ocak ve sonrasında müthiş bir G.Saray olacak" sözleriyle işaret ettiği transfer döneminde izlenecek yol haritası şekilleniyor.

Sarı-Kırmızılılar, alternatif oyuncu sıkıntısı yaşanan bazı bölgelere, direkt ilk 11'de oynayacak isimleri transfer etmeyi planlıyor.

Gelecek isimlerle ilgili diğer önemli kriterin, takımın yaş ortalamasının dikkate alınıp bazı tecrübeli isimlerin kadroya katılması olacağı öğrenildi.

SAĞ BEK, ORTA SAHA, FORVET

İlk etapta sağ bek, orta saha ve forvete toplam 3 oyuncunun alınması düşünülüyor.

ÜCRETİ 1 MİLYONUN ALTINDA OLACAK

Sarı-Kırmızılılar, geçen transfer sezonunda 1 milyon Avro'nun altında tuttuğu futbolcu ücreti politikasını bu dönemde de uygulamayı hedefliyor. [Cumhuriyet] 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.