Galatasaray'ın Ocak ayı için transfer planı

Galatasaray 'ın ara transferdeki yol haritası belli oldu. Ocak ayına daha uzun bir süre olmasına rağmen şimdiden kolları sıvayan ve birçok isimle görüşmeler yapan Sarı-Kırmızılılar, kadroyu en az 3 takviyeyle güçlendirmeyi planlıyor. Bununla birlikte genç hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile yeni kontrat görüşmelerinde sona gelindi. Tarafların 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Yönetim, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'nun bonservislerini de almaya çalışıyor. Mohamed için Zamalek'e 4 milyon Dolar ödenecek. Halil için talep edilen bonservis ise 10 milyon Euro civarında. Bu ücretin düşürülmesi adına pazarlıklar yapılıyor.



Alternatifler de hazır



Yerli kaleci takviyesi doğrultusunda Göztepe 'den İrfan Can'a yeni bir teklif götüren Galatasaray Yönetimi, sağ beke de Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'yı almaya çalışıyor. Orta sahada Gedson Fernandes transferinde ciddi adımlar atan Sarı-Kırmızılılar, ayrıca Arsenal'den Mohamed Elneny ile anlaşmış durumda. Kanatlarda iki Rumen; Octavian Popescu ve Dennis Man için tüm şartlar zorlanacak. Listedeki alternatif isimler de her ihtimale karşın hazır tutuluyor.







