Galatasaray'ın NFT koleksiyonu 1 Ekim'de arz ediliyor

Galatasaray, kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen'in anısına çıkaracağı NFT koleksiyonu ile başlayarak, sezon boyunca kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan tarihi bir koleksiyonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'ın NFT koleksiyonu 1 Ekim'de arz ediliyor
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27 Eylül 2021 12:42
Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin ilk NFT Koleksiyonu projesini hayata geçirmek adına global markalarla iş birliğine gitti. Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, tüm dünyada kulüplerin hikayelerini görsellerle paylaştığı ve hayranlarını tarihlerinin en değerli anlarını dijital ortamda toplamaya davet ettiği yeni bir NFT konsepti yaratan Shirtum ve blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block iş birliği ile piyasaya arz edilecek. Türkiye'de piyasaya sürülen ilk spor kulübü NFT koleksiyonu olma özelliği taşıyan koleksiyon, aynı zamanda kulübünün kurucusu adına çıkarılan ilk NFT koleksiyonu olması açısından da dünyada bir ilk.



NFT nasıl satın alınacak?
Her NFT arzının Galatasaray ve Shirtum'un web sitelerinde özel bir açılış sayfası olacak. Taraftarlar, NFT'nin resmine tıkladığında Shirtum platformundaki Galatasaray açılış sayfasına yönlendirilecek ve burada NFT'yi kredi veya banka kartı ile satın alarak, hem bir tarihi anın sahibi olacaklar hem de kulüplerine katkıda bulunacaklar.

İlk bölümü 1 Ekim'de arz edilecek olan ve Legendary, Mythical ve Iconic bölümlerinden oluşacak olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda, her NFT'nin arkasında ilgili görsel içeriği olacak ve bölüme bağlı olarak görsel içerikleri farklılaşacak. Kategorilerin her biri, NFT'nin nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak. 1 Ekim tarihinde ilk bölümü arz edilecek ilk NFT koleksiyonunu diğer iki bölümü 8 ve 15 Ekim tarihlerinde arz edilecek.




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