, transferin gözdesi haline geleniçin tavrını net olarak belirledi. Sözleşmesindeserbest kalır maddesi bulunan Danimarkalı oyuncu içinaltında gelen teklifler kabul edilmedi, edilmeyecek de...Özellikle Marcao'yu Galatasaray'dan kopartan Sevilla, ikili arasındaki uyumdan dolayı Nelsson'u da kadrosuna katmak istiyor ve ilk etapta Danimarkalı stoper için 12 milyon euro artı bonuslar şeklinde teklifte bulundu.Fakat Sarı-Kırmızılılar, İspanyol ekibinden gelen bu teklifi düşünmeden reddetti. Sevilla'nın ardından İngiliz ekipleri Fulham ve Aston Villa'nın da Nelsson'a talip olması Galatasaray'ın elini güçlendirdi. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bu nedenle oyuncusunu bırakmak istemese de 20 milyon euroluk fiyat belirledi.Oyuncunun menajerine demesajı iletildi. Danimarkalı stoper her ne kadar kariyeri açısından tekliflere sıcak baksa da son söz Galatasaray'ın. Çünkü 4 yıllık daha sözleşmesi var.Sarı-Kırmızılıların Nelsson konusunda bu tavrı, hem İspanyol hem de İngiliz basınında geniş yer buldu. Özellikle Sevilla yerel basını,ifadelerini kullandı. İngiliz basını ise, Fulham ve Aston Villa'nın 20 milyon euroyu çok bulduğuna değinerek bekleme kararı aldıklarının altını çizdi.