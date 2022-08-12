Galatasaray, transferin gözdesi haline gelen Victor Nelsson için tavrını net olarak belirledi. Sözleşmesinde 25 milyon euro serbest kalır maddesi bulunan Danimarkalı oyuncu için 20 milyon euronun altında gelen teklifler kabul edilmedi, edilmeyecek de...
Özellikle Marcao'yu Galatasaray'dan kopartan Sevilla, ikili arasındaki uyumdan dolayı Nelsson'u da kadrosuna katmak istiyor ve ilk etapta Danimarkalı stoper için 12 milyon euro artı bonuslar şeklinde teklifte bulundu.
SON SÖZ GALATASARAY'IN
Fakat Sarı-Kırmızılılar, İspanyol ekibinden gelen bu teklifi düşünmeden reddetti. Sevilla'nın ardından İngiliz ekipleri Fulham ve Aston Villa'nın da Nelsson'a talip olması Galatasaray'ın elini güçlendirdi. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bu nedenle oyuncusunu bırakmak istemese de 20 milyon euroluk fiyat belirledi.
Oyuncunun menajerine de "20 milyon euroyu masaya koyan Nelsson'u alır" mesajı iletildi. Danimarkalı stoper her ne kadar kariyeri açısından tekliflere sıcak baksa da son söz Galatasaray'ın. Çünkü 4 yıllık daha sözleşmesi var.
MONCHI BASTIRIYOR
Sarı-Kırmızılıların Nelsson konusunda bu tavrı, hem İspanyol hem de İngiliz basınında geniş yer buldu. Özellikle Sevilla yerel basını, "Galatasaray 20 milyon euro istiyor, Sevilla ise 12 milyon euroda kalıyor. Monchi, Nelsson'un kulübe baskı yapmasını ve Sevilla ile daha düşük bir fiyat üzerinden anlaşması için bastırmasını istiyor. Müzakereler bitmiş değil, devam ediyor. Ancak anlaşma için iki taraftan birinin pes etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. İngiliz basını ise, Fulham ve Aston Villa'nın 20 milyon euroyu çok bulduğuna değinerek bekleme kararı aldıklarının altını çizdi.
Özellikle Marcao'yu Galatasaray'dan kopartan Sevilla, ikili arasındaki uyumdan dolayı Nelsson'u da kadrosuna katmak istiyor ve ilk etapta Danimarkalı stoper için 12 milyon euro artı bonuslar şeklinde teklifte bulundu.
SON SÖZ GALATASARAY'IN
Fakat Sarı-Kırmızılılar, İspanyol ekibinden gelen bu teklifi düşünmeden reddetti. Sevilla'nın ardından İngiliz ekipleri Fulham ve Aston Villa'nın da Nelsson'a talip olması Galatasaray'ın elini güçlendirdi. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bu nedenle oyuncusunu bırakmak istemese de 20 milyon euroluk fiyat belirledi.
Oyuncunun menajerine de "20 milyon euroyu masaya koyan Nelsson'u alır" mesajı iletildi. Danimarkalı stoper her ne kadar kariyeri açısından tekliflere sıcak baksa da son söz Galatasaray'ın. Çünkü 4 yıllık daha sözleşmesi var.
MONCHI BASTIRIYOR
Sarı-Kırmızılıların Nelsson konusunda bu tavrı, hem İspanyol hem de İngiliz basınında geniş yer buldu. Özellikle Sevilla yerel basını, "Galatasaray 20 milyon euro istiyor, Sevilla ise 12 milyon euroda kalıyor. Monchi, Nelsson'un kulübe baskı yapmasını ve Sevilla ile daha düşük bir fiyat üzerinden anlaşması için bastırmasını istiyor. Müzakereler bitmiş değil, devam ediyor. Ancak anlaşma için iki taraftan birinin pes etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. İngiliz basını ise, Fulham ve Aston Villa'nın 20 milyon euroyu çok bulduğuna değinerek bekleme kararı aldıklarının altını çizdi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ