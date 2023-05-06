Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, gelecek yıl takviye yapılması kesinleşen bölgeler arasında orta saha yer alıyor. O pozisyona dinamik bir oyuncu isteyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un gönlündeki ismin Naby Keita olduğu biliniyor.



Devre arasında da İngiliz devi Liverpool'la temasa geçen sarı-kırmızılılar, transferi askıya almıştı. Okan Buruk'un yönetime bir kez daha Gineli oyuncunun adını verdiği öğrenildi.



Sakatlıklarla boğuşan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki orta sahanın peşinde birçok takım bulunuyor.



Galatasaray elini çabuk tutarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Keita'nın güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro olarak gözüküyor.



Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 13 müsabakaya çıkan Keita, skor üretemedi.



NABY KEITA KİMDİR?



10 Şubat 1995 tarihinde Gine'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Horoya AC altyapısında başladı. Sırasıyla FC Istres, RB Salzburg, Leipzig ve Liverpool formaları giydi.



1.72 cm boyundaki Gineli yıldız, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.



28 yaşındaki deneyimli futbolcu, Gine Milli Takımı ile çıktığı 50 maçta 11 gole imzasını attı.



















