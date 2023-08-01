Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'i elemesi halinde Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

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Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu
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01 Ağustos 2023 23:02
Son güncelleme 01 Ağustos 2023 23:09
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın üst tura geçmesi halindeki rakibi belli oldu.

Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde e Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

LUDOGORETS'İ ELEDİ

Olimpija Ljubljana, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ludogorets'i 1-1'in rövanşında 2-1 yenerek tura atlamayı başarmıştı.


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