Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın üst tura geçmesi halindeki rakibi belli oldu.
Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde e Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.
LUDOGORETS'İ ELEDİ
Olimpija Ljubljana, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ludogorets'i 1-1'in rövanşında 2-1 yenerek tura atlamayı başarmıştı.
Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde e Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.
LUDOGORETS'İ ELEDİ
Olimpija Ljubljana, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ludogorets'i 1-1'in rövanşında 2-1 yenerek tura atlamayı başarmıştı.