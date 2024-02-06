Galatasaray'ın mücevheri yakın takipte: Barış Alper Yılmaz

Tarihler Temmuz 2021'i gösterdiğinde Keçiörengücü'den Galatasaray'a gelen kimsenin pek tanımadığı bir çocuk vadrdı. Bonservisine de 2.1 milyon euro ödenmişti.
O pek bilinmeyen ve tanınmayan genç önce Fatih Terim ile sahalara çıktı. Okan Buruk döneminde ise 'joker' özelliğini kazandı. Kanatların yanı sıra milli takımda Montella'nın yokluktan forvet oynattığı Barış Alper Yılmaz, sol bek yokuluğunda da o görevi üstlendi ve başarılı da oldu.
İTALYANLAR YAKIN TAKİPTE
Sezona yedek giren sonrasında formayı kapan Barış Alper, performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Lazio başta olmak üzere özellikle İtalyanlar yakın takipte.
EURO 2024'ü düşünen yönetim piyasa değeri 7.5 milyon euroları bulan genç jokerden çok daha fazlasını bekliyor.
36 MAÇTA 8 GOLE KATKI
Barış Alper, bu sezon dört ayrı kulvarda 36 maçta süre alıp 3 gol attı, 5 asist yaptı.
O pek bilinmeyen ve tanınmayan genç önce Fatih Terim ile sahalara çıktı. Okan Buruk döneminde ise 'joker' özelliğini kazandı. Kanatların yanı sıra milli takımda Montella'nın yokluktan forvet oynattığı Barış Alper Yılmaz, sol bek yokuluğunda da o görevi üstlendi ve başarılı da oldu.
İTALYANLAR YAKIN TAKİPTE
Sezona yedek giren sonrasında formayı kapan Barış Alper, performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Lazio başta olmak üzere özellikle İtalyanlar yakın takipte.
EURO 2024'ü düşünen yönetim piyasa değeri 7.5 milyon euroları bulan genç jokerden çok daha fazlasını bekliyor.
36 MAÇTA 8 GOLE KATKI
Barış Alper, bu sezon dört ayrı kulvarda 36 maçta süre alıp 3 gol attı, 5 asist yaptı.