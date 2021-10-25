Galatasaray'ın motivasyon ustası Arda Turan

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen Arda Turan, takımdan kopmuyor.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın motivasyon ustası Arda Turan
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25 Ekim 2021 12:48
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, sakatlığına rağmen takımla yakından ilgileniyor.

UEFA Avrupa Ligi Ön Elemesi'nde oynanan Randers maçında sakatlanan ve yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Turan, Florya'da adeta mesai yapıyor.

Beşiktaş ile oynanan son maçta fileleri havalandıran Arda Turan, derbi öncesinde karşılaşmanın önemini oyunculara tek tek anlattı.

Takımdaki isimlerle özel görüşmeler yapan kaptanın, her isimle özel olarak ilgilendiği belirtildi.


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