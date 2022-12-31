Galatasaray'ın Milot Rashica ısrarı!

Galatasaray, Milot Rashica'nın bonservisini erkenden almaya kararlı.
Sarı-Kırmızılı yönetimin, Kosovalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Norwich'le bir görüşme daha ayarladığı ve pazarlık sürecinin başlatılacağı öğrenildi.
Galatasaray, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için 5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.
Kiralık oynayan Rashica'nın bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, Norwich ile pazarlıklara başlayacak.
Eşi ana dili gibi Türkçe konuşan ve İstanbul'a uyum sağlayan Kosovalı yıldız da Galatasaray'da kariyerine devam etmek istiyor.
Sarı-Kırmızılı yönetimin, Kosovalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Norwich'le bir görüşme daha ayarladığı ve pazarlık sürecinin başlatılacağı öğrenildi.
Galatasaray, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için 5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.
Kiralık oynayan Rashica'nın bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, Norwich ile pazarlıklara başlayacak.
Eşi ana dili gibi Türkçe konuşan ve İstanbul'a uyum sağlayan Kosovalı yıldız da Galatasaray'da kariyerine devam etmek istiyor.