Galatasaray'ın Milot Rashica ısrarı!

Galatasaray, Milot Rashica'nın bonservisini erkenden almaya kararlı.Sarı-Kırmızılı yönetimin, Kosovalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Norwich'le bir görüşme daha ayarladığı ve pazarlık sürecinin başlatılacağı öğrenildi.Galatasaray, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için 5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.Kiralık oynayan Rashica'nın bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, Norwich ile pazarlıklara başlayacak.Eşi ana dili gibi Türkçe konuşan ve İstanbul'a uyum sağlayan Kosovalı yıldız da Galatasaray'da kariyerine devam etmek istiyor.