Galatasaray'ın Milot Rashica için transfer planı

Norwich City'den kiralanan Milot Rashica performansıyla beğenildi ve yönetim harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Milot Rashica için transfer planı
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06 Mart 2023 11:29
Sezon başında Norwich City'den kiralanan Milot Rashica başarılı performansıyla dikkatleri üzerine topladı.

Galatasaray onun bonservisi için İngiliz ekibiyle temaslarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki Kosovalı'nın bonservisi için 4.5 milyon euro önerdi.

Galatasaraylı yöneticler, Norwich ile sezon sonuna kadar görüşmeye devam edecek.

Bu sezon Galatasaray'da 18 resmi maça çıkan Arnavut futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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