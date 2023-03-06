Galatasaray'ın Milot Rashica için transfer planı

Sezon başında Norwich City'den kiralanan Milot Rashica başarılı performansıyla dikkatleri üzerine topladı.



Galatasaray onun bonservisi için İngiliz ekibiyle temaslarını sürdürüyor.



Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki Kosovalı'nın bonservisi için 4.5 milyon euro önerdi.



Galatasaraylı yöneticler, Norwich ile sezon sonuna kadar görüşmeye devam edecek.



Bu sezon Galatasaray'da 18 resmi maça çıkan Arnavut futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.





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