Galatasaray'ın Milot Rashica için transfer planı

Sezon başında Norwich City'den kiralanan Milot Rashica başarılı performansıyla dikkatleri üzerine topladı.
Galatasaray onun bonservisi için İngiliz ekibiyle temaslarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki Kosovalı'nın bonservisi için 4.5 milyon euro önerdi.
Galatasaraylı yöneticler, Norwich ile sezon sonuna kadar görüşmeye devam edecek.
Bu sezon Galatasaray'da 18 resmi maça çıkan Arnavut futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray onun bonservisi için İngiliz ekibiyle temaslarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki Kosovalı'nın bonservisi için 4.5 milyon euro önerdi.
Galatasaraylı yöneticler, Norwich ile sezon sonuna kadar görüşmeye devam edecek.
Bu sezon Galatasaray'da 18 resmi maça çıkan Arnavut futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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