Galatasaray'ın milli maç arasında stoperi kalmadı!

Galatasaray'ın yıldızlarının milli takıma gitmelerinin ardından takımda stoper kalmadı. Okan Buruk, alt yapıdan genç oyuncuları idmana çağırma kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın milli maç arasında stoperi kalmadı!
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11 Ekim 2023 10:52
Sezona savunma göbeğinde Victor Nelsson- Abdülkerim Bardakcı ikilisiyle başlayan Galatasaray'da yeni transfer Davinson Sanchez kısa sürede stoperde birinci tercih haline geldi.

Kaan Ayhan da İstanbulspor ve Ankaragücü maçlarında bu bölgede görev yaptı.

Abdülkerim ve Kaan, A Milli Takım'a çağrılırken Nelsson Danimarka, Sanchez de Kolombiya'nın yolunu tuttu.

Teknik direktör Okan Buruk, milli arada idmanlarda altyapıdan gençleri stoperde deneyecek.

Başkan yardımcısı Özgörkey istifa etti

Galatasaray'ın mağazacılık ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cemal Özgörkey, sorumlu olduğu bu görevi bıraktığını açıkladı. Forma sponsorluğu için sürdürülen görüşmelerde kendilerinin tamamen dışarıda bırakıldığını ve buna anlam veremediklerini belirten Özgörkey, G.Saray'daki başkan yardımcılığını görev ve sorumluluklarına devam edeceğini vurgularken, istifa dilekçesine şöyle yazdı: "Dursun Özbek'in, yönetim kurulumuza kendisini ataması üzerine, içinde bulunduğumuz sevgi ve barış iklimi gereği, kendisini desteklemek ve yolunu açmak üzere görevlerimizden istifa etme kararı almış bulunuyoruz." Sarıkırmızılılarda geçtiğimiz günlerde de yönetici Levent Yaz istifa etmişti. 



 
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