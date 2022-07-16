Galatasaray'ın Midtsjö teklifi belli oldu!

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Aslan'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Okan Buruk hazırlık maçlarındaki kötü sonuçların ardından yönetime acil transfer mesajını verdi.Orta saha arayan sarı- kırmızılıların AZ'de oynayan Fredrik Midtsjö'yü istediği ortaya çıktı. Norveçli orta saha da yaptığı açıklamada,dedi ve transfere yeşil ışık yaktı.Orta alana Sergio Oliveira'nın ardından ikinci takviye geliyor. Sarı-Kırmızılılar, AZ Alkmaar formasını giyen Fredrik Midtsjö ile her konuda anlaşmaya vardı.Yönetimin Hollanda kulübüne bonuslarla beraber 2.5 milyon Euro teklif ettiği ve pazarlıkların artık son noktaya geldiği öğrenildi.Takvim'in haberine göre AZ Alkmaar sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Norveçli ön libero için bonuslar hariç 3 milyon Euro istiyor.